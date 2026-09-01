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Histoires pour les grands – Biblio’fil Bibliothèque pour petits et grands Mouzeil

vendredi 18 septembre 2026 · Bibliothèque pour petits et grands · Mouzeil

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Bibliothèque pour petits et grands
Adresse
10 rue des fours
Ville
44850 Mouzeil
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Mouzeil

Histoires pour les grands – Biblio’fil

Bibliothèque pour petits et grands 10 rue des fours Mouzeil Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18 20:30:00

Date(s) :
2026-09-18 2026-11-13

De nombreuses heures du conte sont organisées dans les bibliothèques du réseau pour les enfants de plus de 3 ans. Retrouvez les précisions de thèmes et d’âge au niveau de chaque date.
Gratuit.

Sur inscription.   .

Bibliothèque pour petits et grands 10 rue des fours Mouzeil 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 71 63 

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English :

Many storytime sessions are held at libraries in the network for children ages 3 and up. See the details on themes and age groups for each date.

L’événement Histoires pour les grands – Biblio’fil Mouzeil a été mis à jour le 2026-09-03 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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