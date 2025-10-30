Histoires pour les petites et les petits Médiathèque Municipale de Biscarrosse Biscarrosse

Histoires pour les petites et les petits

Médiathèque Municipale de Biscarrosse 165 Rue Jules Ferry Biscarrosse Landes

Gratuit

Début : 2025-10-30

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-30

Un jeudi de 9h30 à 10h30 une fois tous les deux mois 30 octobre, première date de cette année !

Les prochaines en décembre, février, avril et juin.

Inscription des enfants ET des adultes qui les accompagnent via le site de la Médiathèque ou à l’accueil de la Médiathèque

Lectures autour de nos amis les toutous en présence de Pépite et Pios les chiens de la Médiathèque !

Pour une première découverte des chiens et une sensibilisation des tout petits et des adultes qui les accompagnent .

Médiathèque Municipale de Biscarrosse 165 Rue Jules Ferry Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 74 17 mediatheque@ville-biscarrosse.fr

