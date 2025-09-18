Histoires pour les petites oreilles à la [miR] de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine

Histoires pour les petites oreilles à la [miR] de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine jeudi 18 septembre 2025.

Histoires pour les petites oreilles à la [miR] de Romilly-sur-Seine

miR de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18 09:45:00

fin : 2025-09-18 10:30:00

Date(s) :

2025-09-18

Le jeudi 18 septembre

Petits boutchous, ouvrez grand vos oreilles ! Les contes et douces histoires qui vous seront racontés développeront votre imagination. Gazouillez bien ! .

miR de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est +33 3 25 39 84 45

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Histoires pour les petites oreilles à la [miR] de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise