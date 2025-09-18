Histoires pour les petites oreilles à la [miR] de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine
Histoires pour les petites oreilles à la [miR] de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine jeudi 18 septembre 2025.
Histoires pour les petites oreilles à la [miR] de Romilly-sur-Seine
miR de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-18 09:45:00
fin : 2025-09-18 10:30:00
Date(s) :
2025-09-18
Le jeudi 18 septembre
Petits boutchous, ouvrez grand vos oreilles ! Les contes et douces histoires qui vous seront racontés développeront votre imagination. Gazouillez bien ! .
miR de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est +33 3 25 39 84 45
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Histoires pour les petites oreilles à la [miR] de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise