Histoires pour les petites oreilles

L’Alpha Auditorium 1 rue Coulomb Angoulême Charente

Début : 2026-02-14 11:00:00

fin : 2026-02-14 12:00:00

2026-02-14 2026-05-30

Des histoires agrémentées parfois de comptines ou de jeux de doigts pour les bébés lecteurs de 18 mois à 3 ans.



Sur inscription.

English :

Stories, sometimes with rhymes or fingerplays, for baby readers aged 18 months to 3 years.



Registration required.

