Histoires pour les petites oreilles L'Alpha Auditorium Angoulême samedi 14 février 2026.
Début : 2026-02-14 11:00:00
fin : 2026-02-14 12:00:00
2026-02-14 2026-05-30
Des histoires agrémentées parfois de comptines ou de jeux de doigts pour les bébés lecteurs de 18 mois à 3 ans.
Sur inscription.
L'Alpha Auditorium 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00
Stories, sometimes with rhymes or fingerplays, for baby readers aged 18 months to 3 years.
Registration required.
