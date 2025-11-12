Histoires pour les petites oreilles Médiathèque Simone Veil Bagnères-de-Bigorre

Histoires pour les petites oreilles Médiathèque Simone Veil Bagnères-de-Bigorre mercredi 12 novembre 2025.

Histoires pour les petites oreilles

Médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 09:30:00

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

Lectures, comptines et chansonnettes à partager avec les tout-petits.

Animé par les bibliothécaires.

Sur inscription à partir du mercredi 5 novembre.

Gratuit .

Médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 34 64

English :

Readings, nursery rhymes and songs to share with your little ones.

Hosted by librarians.

German :

Lesungen, Reime und Lieder, die Sie mit Ihren Kleinkindern teilen können.

Animiert von den Bibliothekarinnen.

Italiano :

Letture, filastrocche e canzoni da condividere con i più piccoli.

Guidati dai bibliotecari.

Espanol :

Lecturas, canciones infantiles y canciones para compartir con los más pequeños.

A cargo de los bibliotecarios.

L’événement Histoires pour les petites oreilles Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-10-20 par Pôle du Tourmalet |CDT65