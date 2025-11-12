Histoires pour les petites oreilles Médiathèque Simone Veil Bagnères-de-Bigorre
Histoires pour les petites oreilles
Début : 2025-11-12 09:30:00
fin : 2025-11-12
2025-11-12
Lectures, comptines et chansonnettes à partager avec les tout-petits.
Animé par les bibliothécaires.
Sur inscription à partir du mercredi 5 novembre.
Gratuit .
Médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 34 64
English :
Readings, nursery rhymes and songs to share with your little ones.
Hosted by librarians.
German :
Lesungen, Reime und Lieder, die Sie mit Ihren Kleinkindern teilen können.
Animiert von den Bibliothekarinnen.
Italiano :
Letture, filastrocche e canzoni da condividere con i più piccoli.
Guidati dai bibliotecari.
Espanol :
Lecturas, canciones infantiles y canciones para compartir con los más pequeños.
A cargo de los bibliotecarios.
