Histoires pour les petits – Biblio’fil Place de la République Ancenis-Saint-Géréon
samedi 26 septembre 2026 · Place de la République · Ancenis-Saint-Géréon
Informations pratiques
Ancenis-Saint-Géréon
Histoires pour les petits – Biblio’fil
Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:30:00
fin : 2026-12-05 10:00:00
Date(s) :
2026-09-26 2026-10-10 2026-11-07 2026-12-05 2026-12-08
Les histoires pour les petits sont des séances pour découvrir les livres, rêver avec de nouvelles histoires, rire et s’émouvoir avec les contes et chanter avec les comptines. Les séances sont ouvertes à tous les enfants de moins de 3 ans et leurs accompagnants.
Gratuit.
Sur inscription. .
Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 22 30 mediatheque.ancenis@pays-ancenis.com
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English :
Storytime for little ones is a chance to explore books, let their imaginations run wild with new stories, laugh and be moved by the tales, and sing along to nursery rhymes. The sessions are open to all children under 3 years old and their caregivers.
L’événement Histoires pour les petits – Biblio’fil Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-09-03 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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