Histoires pour les petits – Biblio’fil Bibliothèque Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire

Informations pratiques

Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire

Histoires pour les petits – Biblio’fil

Bibliothèque Avenue de l’étang Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 09:30:00

fin : 2026-10-14 10:00:00

Date(s) :

2026-10-14 2026-12-16

Les histoires pour les petits sont des séances pour découvrir les livres, rêver avec de nouvelles histoires, rire et s’émouvoir avec les contes et chanter avec les comptines. Les séances sont ouvertes à tous les enfants de moins de 3 ans et leurs accompagnants.

Gratuit.

Sur inscription. .

Bibliothèque Avenue de l’étang Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 79 28 biblio.ingrandeslefresne@pays-ancenis.com

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English :

Storytime for little ones is a chance to explore books, let their imaginations run wild with new stories, laugh and be moved by the tales, and sing along to nursery rhymes. The sessions are open to all children under 3 years old and their caregivers.

L’événement Histoires pour les petits – Biblio’fil Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-03 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis