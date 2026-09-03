Histoires pour les petits – Biblio’fil Bibliothèque Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire
mercredi 14 octobre 2026 · Bibliothèque · Ingrandes-Le Fresne sur Loire
Informations pratiques
Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire
Histoires pour les petits – Biblio’fil
Bibliothèque Avenue de l’étang Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 09:30:00
fin : 2026-10-14 10:00:00
Date(s) :
2026-10-14 2026-12-16
Les histoires pour les petits sont des séances pour découvrir les livres, rêver avec de nouvelles histoires, rire et s’émouvoir avec les contes et chanter avec les comptines. Les séances sont ouvertes à tous les enfants de moins de 3 ans et leurs accompagnants.
Gratuit.
Sur inscription. .
Bibliothèque Avenue de l’étang Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 79 28 biblio.ingrandeslefresne@pays-ancenis.com
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English :
Storytime for little ones is a chance to explore books, let their imaginations run wild with new stories, laugh and be moved by the tales, and sing along to nursery rhymes. The sessions are open to all children under 3 years old and their caregivers.
L’événement Histoires pour les petits – Biblio’fil Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-03 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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