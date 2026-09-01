Histoires pour les petits – Biblio’fil Bibliothèque La Roche-Blanche
mardi 22 septembre 2026 · Bibliothèque · La Roche-Blanche
Informations pratiques
La Roche-Blanche
Histoires pour les petits – Biblio’fil
Bibliothèque 171 rue Saint-Michel La Roche-Blanche Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 10:00:00
fin : 2027-01-19 10:30:00
Date(s) :
2026-09-22 2026-10-13 2026-11-10 2026-12-01 2027-01-19
Les histoires pour les petits sont des séances pour découvrir les livres, rêver avec de nouvelles histoires, rire et s’émouvoir avec les contes et chanter avec les comptines. Les séances sont ouvertes à tous les enfants de moins de 3 ans et leurs accompagnants.
Gratuit.
Inscription conseillée. .
Bibliothèque 171 rue Saint-Michel La Roche-Blanche 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 44 03 20 55 biblio.rocheb@pays-ancenis.com
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English :
Storytime for little ones is a chance to explore books, let their imaginations run wild with new stories, laugh and be moved by the tales, and sing along to nursery rhymes. The sessions are open to all children under 3 years old and their caregivers.
L’événement Histoires pour les petits – Biblio’fil La Roche-Blanche a été mis à jour le 2026-09-02 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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