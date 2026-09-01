Histoires pour les petits – Biblio’fil Médiathèque Claire Bretécher Le Cellier
mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque Claire Bretécher · Le Cellier
Informations pratiques
Le Cellier
Histoires pour les petits – Biblio’fil
Médiathèque Claire Bretécher 62 rue de Bel air Le Cellier Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 10:30:00
fin : 2026-11-25 11:00:00
Date(s) :
2026-09-30 2026-11-25 2027-01-27
Les histoires pour les petits sont des séances pour découvrir les livres, rêver avec de nouvelles histoires, rire et s’émouvoir avec les contes et chanter avec les comptines. Les séances sont ouvertes à tous les enfants de moins de 3 ans et leurs accompagnants.
Gratuit.
Sur inscription. .
Médiathèque Claire Bretécher 62 rue de Bel air Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 25 44 82 mediatheque.lecellier@pays-ancenis.com
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English :
Storytime for little ones is a chance to explore books, let their imaginations run wild with new stories, laugh and be moved by the tales, and sing along to nursery rhymes. The sessions are open to all children under 3 years old and their caregivers.
L’événement Histoires pour les petits – Biblio’fil Le Cellier a été mis à jour le 2026-09-03 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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