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Histoires pour les petits – Biblio’fil Bibliothèque Loireauxence

vendredi 13 novembre 2026 · Bibliothèque · Loireauxence

Informations pratiques

Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
vendredi 13 novembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Bibliothèque
Adresse
42 Rue de l'Étang Corbin
Ville
44370 Loireauxence
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Loireauxence

Histoires pour les petits – Biblio’fil

Bibliothèque 42 Rue de l’Étang Corbin Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 09:30:00
fin : 2026-11-13 10:00:00

Date(s) :
2026-11-13

Les histoires pour les petits sont des séances pour découvrir les livres, rêver avec de nouvelles histoires, rire et s’émouvoir avec les contes et chanter avec les comptines. Les séances sont ouvertes à tous les enfants de moins de 3 ans et leurs accompagnants.
Gratuit.

Inscription conseillée.   .

Bibliothèque 42 Rue de l’Étang Corbin Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 33 89  biblio.loireauxence@pays-ancenis.com

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English :

Storytime for little ones is a chance to explore books, let their imaginations run wild with new stories, laugh and be moved by the tales, and sing along to nursery rhymes. The sessions are open to all children under 3 years old and their caregivers.

L’événement Histoires pour les petits – Biblio’fil Loireauxence a été mis à jour le 2026-09-02 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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