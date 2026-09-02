Histoires pour les petits – Biblio’fil Bibliothèque Loireauxence
vendredi 13 novembre 2026 · Bibliothèque · Loireauxence
Informations pratiques
Loireauxence
Histoires pour les petits – Biblio’fil
Bibliothèque 42 Rue de l’Étang Corbin Loireauxence Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 09:30:00
fin : 2026-11-13 10:00:00
Date(s) :
2026-11-13
Les histoires pour les petits sont des séances pour découvrir les livres, rêver avec de nouvelles histoires, rire et s’émouvoir avec les contes et chanter avec les comptines. Les séances sont ouvertes à tous les enfants de moins de 3 ans et leurs accompagnants.
Gratuit.
Inscription conseillée. .
Bibliothèque 42 Rue de l’Étang Corbin Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 33 89 biblio.loireauxence@pays-ancenis.com
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English :
Storytime for little ones is a chance to explore books, let their imaginations run wild with new stories, laugh and be moved by the tales, and sing along to nursery rhymes. The sessions are open to all children under 3 years old and their caregivers.
L’événement Histoires pour les petits – Biblio’fil Loireauxence a été mis à jour le 2026-09-02 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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