Histoires pour les plus grands Biblio'fil Bibliothèque Le Pin mercredi 4 février 2026.
Bibliothèque 11 Rue du Sapin Le Pin Loire-Atlantique
Début : 2026-02-04 10:30:00
fin : 2026-02-07
2026-02-04 2026-02-07
Heure du conte, Petits lecteurs, de nombreuses heures du conte sont organisées dans les bibliothèques du réseau pour les enfants de plus de 3 ans.
Attention aux dinos!
Pour les enfants de 3 à 10 ans.
Sur inscription au 02 40 97 37 26, en ligne ou directement à la bibliothèque. .
Bibliothèque 11 Rue du Sapin Le Pin 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 37 26 biblio.lepin@pays-ancenis.com
English :
Storytime, Little Readers, numerous storytimes are organized in the network’s libraries for children aged 3 and over.
