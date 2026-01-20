Histoires pour les plus grands Biblio’fil Bibliothèque Le Pin

Histoires pour les plus grands Biblio’fil

Bibliothèque 11 Rue du Sapin Le Pin Loire-Atlantique

Début : 2026-02-04 10:30:00

fin : 2026-02-07

2026-02-04 2026-02-07

Heure du conte, Petits lecteurs, de nombreuses heures du conte sont organisées dans les bibliothèques du réseau pour les enfants de plus de 3 ans.

Attention aux dinos!

Pour les enfants de 3 à 10 ans.

Sur inscription au 02 40 97 37 26, en ligne ou directement à la bibliothèque. .

Bibliothèque 11 Rue du Sapin Le Pin 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 37 26 biblio.lepin@pays-ancenis.com

Storytime, Little Readers, numerous storytimes are organized in the network’s libraries for children aged 3 and over.

