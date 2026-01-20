Histoires pour les plus grands Biblio’fil Rue de l’Océane Loireauxence

Histoires pour les plus grands Biblio’fil

Heure du conte, Petits lecteurs, de nombreuses heures du conte sont organisées dans les bibliothèques du réseau pour les enfants de plus de 3 ans.

Heure du conte Kicontkoi sur le thème des Dragons!

En lien avec le fil rouge une année MONSTRES !

Pour les enfants de 3 à 11 ans.

Gratuit, inscription conseillée. .

Rue de l’Océane Bibliothèque Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 33 89

English :

Storytime, Little Readers, numerous storytimes are organized in the network’s libraries for children aged 3 and over.

