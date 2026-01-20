Histoires pour les plus grands Biblio’fil Rue de l’Océane Loireauxence
Histoires pour les plus grands Biblio’fil Rue de l’Océane Loireauxence mercredi 18 février 2026.
Histoires pour les plus grands Biblio’fil
Rue de l’Océane Bibliothèque Loireauxence Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 16:00:00
fin : 2026-02-18 17:00:00
Date(s) :
2026-02-18
Heure du conte, Petits lecteurs, de nombreuses heures du conte sont organisées dans les bibliothèques du réseau pour les enfants de plus de 3 ans.
Heure du conte Kicontkoi sur le thème des Dragons!
En lien avec le fil rouge une année MONSTRES !
Pour les enfants de 3 à 11 ans.
Gratuit, inscription conseillée. .
Rue de l’Océane Bibliothèque Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 33 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Storytime, Little Readers, numerous storytimes are organized in the network’s libraries for children aged 3 and over.
L’événement Histoires pour les plus grands Biblio’fil Loireauxence a été mis à jour le 2026-01-20 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis