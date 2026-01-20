Histoires pour les plus grands Biblio’fil Bibliothèque Loireauxence
Histoires pour les plus grands Biblio’fil Bibliothèque Loireauxence dimanche 22 mars 2026.
Histoires pour les plus grands Biblio’fil
Bibliothèque 42 rue de l’étang Corbin Loireauxence Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 11:00:00
fin : 2026-03-22 12:00:00
Date(s) :
2026-03-22 2026-06-17
Heure du conte, Petits lecteurs, de nombreuses heures du conte sont organisées dans les bibliothèques du réseau pour les enfants de plus de 3 ans.
Gratuit, inscription conseillée.
Renseignement au 02 40 98 33 89. .
Bibliothèque 42 rue de l’étang Corbin Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 33 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Storytime, Little Readers, numerous storytimes are organized in the network’s libraries for children aged 3 and over.
L’événement Histoires pour les plus grands Biblio’fil Loireauxence a été mis à jour le 2026-01-20 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis