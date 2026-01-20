Histoires pour les plus grands Biblio’fil Bibliothèque Loireauxence

Histoires pour les plus grands Biblio’fil

Bibliothèque 42 rue de l’étang Corbin Loireauxence Loire-Atlantique

Heure du conte, Petits lecteurs, de nombreuses heures du conte sont organisées dans les bibliothèques du réseau pour les enfants de plus de 3 ans.

Gratuit, inscription conseillée.

Renseignement au 02 40 98 33 89. .

English :

Storytime, Little Readers, numerous storytimes are organized in the network’s libraries for children aged 3 and over.

