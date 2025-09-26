Histoires pour Minilitout Médiathèque de Pagny Pagny-sur-Moselle

Histoires pour Minilitout Médiathèque de Pagny Pagny-sur-Moselle vendredi 26 septembre 2025.

Histoires pour Minilitout

Médiathèque de Pagny 32 rue de Serre Pagny-sur-Moselle Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-26 09:00:00

fin : 2025-09-26 09:45:00

Date(s) :

2025-09-26

Des comptines, des jeux de doigts et beaucoup d’histoires pour les plus petits !

0-3 ans

Gratuit Sur inscription au 03 83 81 79 89Enfants

0 .

Médiathèque de Pagny 32 rue de Serre Pagny-sur-Moselle 54530 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 79 89 mediatheque-pagny@ccbpam.fr

English :

Rhymes, fingerplays and lots of stories for the little ones!

ages 0-3

Free admission? Register on 03 83 81 79 89

German :

Reime, Fingerspiele und viele Geschichten für die Kleinsten!

0-3 Jahre

Was ist kostenlos ? Nach Anmeldung unter 03 83 81 79 89

Italiano :

Filastrocche, giochi di dita e tante storie per i più piccoli!

età 0-3

Ingresso gratuito? Registrazione obbligatoria al numero 03 83 81 79 89

Espanol :

Canciones infantiles, juegos de dedos y muchos cuentos para los más pequeños

de 0 a 3 años

Entrada gratuita ? Inscripción previa en el 03 83 81 79 89

L’événement Histoires pour Minilitout Pagny-sur-Moselle a été mis à jour le 2025-09-05 par OT PONT A MOUSSON