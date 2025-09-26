Histoires pour Minilitout Médiathèque de Pagny Pagny-sur-Moselle
Histoires pour Minilitout
Médiathèque de Pagny 32 rue de Serre Pagny-sur-Moselle Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2025-09-26 09:00:00
fin : 2025-09-26 09:45:00
2025-09-26
Des comptines, des jeux de doigts et beaucoup d’histoires pour les plus petits !
0-3 ans
Gratuit Sur inscription au 03 83 81 79 89Enfants
Médiathèque de Pagny 32 rue de Serre Pagny-sur-Moselle 54530 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 79 89 mediatheque-pagny@ccbpam.fr
English :
Rhymes, fingerplays and lots of stories for the little ones!
ages 0-3
Free admission? Register on 03 83 81 79 89
German :
Reime, Fingerspiele und viele Geschichten für die Kleinsten!
0-3 Jahre
Was ist kostenlos ? Nach Anmeldung unter 03 83 81 79 89
Italiano :
Filastrocche, giochi di dita e tante storie per i più piccoli!
età 0-3
Ingresso gratuito? Registrazione obbligatoria al numero 03 83 81 79 89
Espanol :
Canciones infantiles, juegos de dedos y muchos cuentos para los más pequeños
de 0 a 3 años
Entrada gratuita ? Inscripción previa en el 03 83 81 79 89
