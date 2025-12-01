Histoires pour petites et grandes oreilles Tergnier
Histoires pour petites et grandes oreilles
1 Place Lionel Lefèvre Tergnier Aisne
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:30:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2025-12-13 2026-02-21 2026-04-11 2026-06-17
Venez écouter en famille, avec vos enfants de plus de trois ans, des histoires lues par des intervenants à la Médiathèque de Tergnier. 0 .
1 Place Lionel Lefèvre Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 37 25 26 mediatheque@ville-tergnier.fr
