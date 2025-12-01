Histoires pour petites oreilles Frasne
Histoires pour petites oreilles Frasne mercredi 17 décembre 2025.
Histoires pour petites oreilles
Médiathèque Frasne Doubs
Début : 2025-12-17 10:00:00
fin : 2025-12-17 11:00:00
2025-12-17 2026-02-11 2026-04-08 2026-06-17
Séances de lectures thématiques, nouveautés, coup de cœur…
Pour les enfants de 3 à 7 ans. .
Médiathèque Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 32 93 mediatheque@frasnedrugeon-cfd.fr
