Histoires pour p’tits bouts Bibliothèque Bourg-L’Évesque Rennes 24 janvier – 7 mars, certains samedis entrée libre
Lectures pour les enfants de 0 à 3 ans, par les bibliothécaires
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-24T10:30:00.000+01:00
Fin : 2026-03-07T11:00:00.000+01:00
http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 35
Bibliothèque Bourg-L’Évesque 2, bd de Verdun 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.bourg.lesvesque@ville-rennes.fr 02 23 62 26 35