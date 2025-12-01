Histoires sonores Médiathèque Cognac

Histoires sonores

Donnez vie aux contes et légendes à travers un tout nouvel atelier musical. Accompagné de Maryse, partez à la découverte de l’univers musical afin d’illustrer un album.

Médiathèque 10 rue du Minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr

English :

Sound stories



Bring tales and legends to life with a brand-new musical workshop. Accompanied by Maryse, discover the world of music to illustrate an album.

German :

Klanggeschichten



Erwecken Sie Märchen und Legenden mit einem ganz neuen Musikworkshop zum Leben. In Begleitung von Maryse entdecken Sie die Welt der Musik, um ein Album zu illustrieren.

Italiano :

Storie sonore



Date vita a storie e leggende con un nuovissimo laboratorio musicale. Accompagnati da Maryse, partite alla scoperta del mondo della musica e illustrate un album.

Espanol :

Historias sonoras



Da vida a cuentos y leyendas con un taller musical inédito. Acompañados por Maryse, salgan a descubrir el mundo de la música e ilustren un álbum.

