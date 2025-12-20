Histoires sonores et musicales Bibliothèque Eymet
Histoires sonores et musicales Bibliothèque Eymet mercredi 7 janvier 2026.
Histoires sonores et musicales
Bibliothèque 31 rue du Couvent Eymet Dordogne
Début : 2026-01-07
fin : 2026-01-07
2026-01-07
À partir d’un poème, d’une histoire, d’une chanson apprise à l’école, l’intervenant forme le public à bruiter, à mettre en son et en musique les émotions de cette dernière… Atelier animé par Étienne Roux de la Compagnie des Bruits Sonnants.
Gratuit et ouvert à tous, dans la limite des places disponibles
Sur réservation. .
Bibliothèque 31 rue du Couvent Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 55 48 bibeymet@gmail.com
