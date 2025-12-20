Histoires sonores et musicales Bibliothèque Eymet

Histoires sonores et musicales

À partir d’un poème, d’une histoire, d’une chanson apprise à l’école, l’intervenant forme le public à bruiter, à mettre en son et en musique les émotions de cette dernière… Atelier animé par Étienne Roux de la Compagnie des Bruits Sonnants.

Gratuit et ouvert à tous, dans la limite des places disponibles

Sur réservation. .

Bibliothèque 31 rue du Couvent Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 55 48 bibeymet@gmail.com

