Histoires soufflées, un train pour la Laponie Bouzonville

Histoires soufflées, un train pour la Laponie

Espace Culturel de Bouzonville Rue des Bénédictins Bouzonville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-12-17 10:00:00

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Histoires soufflées, un train pour la Laponie est un voyage conté au cœur de l’hiver, mêlant récits doux, histoires lumineuses et aventures venues des traditions de Noël. Véronique Sonntag y déploie son univers chaleureux et sensible, où se croisent animaux malicieux, étoiles magiques et personnages qui découvrent que la vraie magie se cache parfois dans les gestes simples et la joie de partager.Enfants

0 .

Espace Culturel de Bouzonville Rue des Bénédictins Bouzonville 57320 Moselle Grand Est +33 3 87 78 44 46

English :

Histoires soufflées, un train pour la Laponie is a storytelling journey into the heart of winter, combining gentle tales, luminous stories and adventures from Christmas traditions. Véronique Sonntag unfurls her warm, sensitive universe, where mischievous animals, magical stars and characters discover that true magic is sometimes hidden in simple gestures and the joy of sharing.

