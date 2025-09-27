Histoires sous le frangipanier Bibliothèque Aimé Césaire Paris
Histoires sous le frangipanier Bibliothèque Aimé Césaire Paris samedi 27 septembre 2025.
Histoires pour les enfants de 0 à 3 ans.
Une heure du conte spéciale Kamishibaï aura lieu le samedi 6 décembre de 10h30 à 12h
Entrée libre en fonction des place disponibles
Un moment privilégié pour regarder, écouter, chanter ou rêver !
Le samedi 06 décembre 2025
de 10h30 à 12h00
Le samedi 22 novembre 2025
de 10h30 à 11h00
Le samedi 18 octobre 2025
de 10h30 à 11h00
Le samedi 27 septembre 2025
de 10h30 à 11h00
gratuit Public tout-petits et enfants. Jusqu’à 4 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-27T13:30:00+02:00
fin : 2025-12-06T13:00:00+01:00
Date(s) : 2025-09-27T10:30:00+02:00_2025-09-27T11:00:00+02:00;2025-10-18T10:30:00+02:00_2025-10-18T11:00:00+02:00;2025-11-22T10:30:00+02:00_2025-11-22T11:00:00+02:00;2025-12-06T10:30:00+02:00_2025-12-06T12:00:00+02:00
Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr