Histoires sous le frangipanier Bibliothèque Aimé Césaire Paris

Histoires sous le frangipanier Bibliothèque Aimé Césaire Paris samedi 27 septembre 2025.

Histoires pour les enfants de 0 à 3 ans.

Une heure du conte spéciale Kamishibaï aura lieu le samedi 6 décembre de 10h30 à 12h

Entrée libre en fonction des place disponibles

Un moment privilégié pour regarder, écouter, chanter ou rêver !

Le samedi 06 décembre 2025

de 10h30 à 12h00

Le samedi 22 novembre 2025

de 10h30 à 11h00

Le samedi 18 octobre 2025

de 10h30 à 11h00

Le samedi 27 septembre 2025

de 10h30 à 11h00

gratuit Public tout-petits et enfants. Jusqu’à 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-27T13:30:00+02:00

fin : 2025-12-06T13:00:00+01:00

Date(s) : 2025-09-27T10:30:00+02:00_2025-09-27T11:00:00+02:00;2025-10-18T10:30:00+02:00_2025-10-18T11:00:00+02:00;2025-11-22T10:30:00+02:00_2025-11-22T11:00:00+02:00;2025-12-06T10:30:00+02:00_2025-12-06T12:00:00+02:00

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr