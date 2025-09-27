Histoires sous le frangipanier Bibliothèque Aimé Césaire Paris

Histoires sous le frangipanier Bibliothèque Aimé Césaire Paris samedi 27 septembre 2025.

Histoires pour les enfants de 0 à 3 ans.

Une heure du conte spéciale Kamishibaï aura lieu le samedi 6 décembre de 10h30 à 12h

Entrée libre en fonction des place disponibles

Un moment privilégié pour regarder, écouter, chanter ou rêver !
Le samedi 06 décembre 2025
de 10h30 à 12h00
Le samedi 22 novembre 2025
de 10h30 à 11h00
Le samedi 18 octobre 2025
de 10h30 à 11h00
Le samedi 27 septembre 2025
de 10h30 à 11h00
gratuit Public tout-petits et enfants. Jusqu’à 4 ans.

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder  75014 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr