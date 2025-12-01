Histoires sous le sapin Kaysersberg Vignoble
Histoires sous le sapin Kaysersberg Vignoble mercredi 17 décembre 2025.
Histoires sous le sapin
2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin
Début : Mercredi 2025-12-17 15:00:00
fin : 2025-12-17 15:45:00
2025-12-17
Claire et Monique racontent des histoires de Noël pour rire, s’émerveiller et voyager tous ensemble. A partir de 5 ans.
Montez dans le traîneau des conteuses !
Avec Claire et Monique, partez à la découverte de contes merveilleux qui font rêver petits et grands.
2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 35 35 mediatheque@cc-kaysersberg.fr
English :
Claire and Monique tell Christmas stories of laughter, wonder and travel together. For ages 5 and up.
German :
Claire und Monique erzählen Weihnachtsgeschichten, um gemeinsam zu lachen, zu staunen und zu reisen. Ab 5 Jahren.
Italiano :
Claire e Monique raccontano insieme storie natalizie di risate, meraviglie e viaggi. A partire dai 5 anni.
Espanol :
Claire y Monique cuentan juntas historias navideñas de risas, maravillas y viajes. A partir de 5 años.
