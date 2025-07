Histoires sur le sable Capbreton

Histoires sur le sable Capbreton lundi 14 juillet 2025.

Histoires sur le sable

Place Yann du Gouf Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 16:30:00

fin : 2025-07-14 17:30:00

Date(s) :

2025-07-14

Laissez-vous submerger par les histories de l’association Graines de contes .

Des 5 ans

Réservation obligatoire .

Place Yann du Gouf Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 21 61

English : Histoires sur le sable

Let yourself be overwhelmed by the stories told by the Graines de contes association.

Ages 5 and up

Reservations required

German : Histoires sur le sable

Lassen Sie sich von den Geschichten des Vereins Graines de contes überwältigen.

Von 5 Jahren

Reservierung erforderlich

Italiano :

Lasciatevi travolgere dalle storie raccontate dall’associazione Graines de contes.

Dai 5 anni in su

Prenotazione obbligatoria

Espanol : Histoires sur le sable

Déjate sobrecoger por las historias contadas por la asociación Graines de contes.

A partir de 5 años

Reserva obligatoria

