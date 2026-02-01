Histoires toutes douces Bibliothèque municipale Dinan
Histoires toutes douces
Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan Côtes-d'Armor
Début : 2026-02-19 17:30:00
fin : 2026-02-19 18:30:00
2026-02-19
Avec Karine de l’Espace Jeunes
Amenez vos doudous, vos plaids, et pourquoi pas votre pyjama tout doux ? Ouvrons ensemble la porte à la nuit avec des histoires toutes douces…
En partenariat avec l’Atelier du 5 bis
Public familial à partir de 2 ans, dans la limite des places disponibles
Salle du fauteuil rouge .
Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 04 65
