HistoParty Fête cartographique Corderie Royale Rochefort

HistoParty Fête cartographique

Corderie Royale Centre International de la Mer Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 14:00:00

fin : 2026-03-13 18:00:00

Date(s) :

2026-03-13

Aidez-nous à décrypter la carte inédite de Paul Thomas Bartholomé qui cartographie Rochefort et ses alentours, durant cette HistoParty. Cette carte vient tout juste d’être découverte dans le fonds du Service Historique de la Défense à Vincennes.

.

Corderie Royale Centre International de la Mer Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 87 01 90 contact@corderie-royale.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : HistoParty Cartographic celebration

Help us decipher Paul Thomas Bartholomé?s unpublished map of Rochefort and the surrounding area during this HistoParty. The map has just been discovered in the holdings of the Service Historique de la Défense in Vincennes.

L’événement HistoParty Fête cartographique Rochefort a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme Rochefort Océan