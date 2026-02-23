HistoParty Fête cartographique Corderie Royale Rochefort
HistoParty Fête cartographique Corderie Royale Rochefort vendredi 13 mars 2026.
HistoParty Fête cartographique
Corderie Royale Centre International de la Mer Rochefort Charente-Maritime
Début : 2026-03-13 14:00:00
fin : 2026-03-13 18:00:00
2026-03-13
Aidez-nous à décrypter la carte inédite de Paul Thomas Bartholomé qui cartographie Rochefort et ses alentours, durant cette HistoParty. Cette carte vient tout juste d’être découverte dans le fonds du Service Historique de la Défense à Vincennes.
Corderie Royale Centre International de la Mer Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 87 01 90 contact@corderie-royale.com
English : HistoParty Cartographic celebration
Help us decipher Paul Thomas Bartholomé?s unpublished map of Rochefort and the surrounding area during this HistoParty. The map has just been discovered in the holdings of the Service Historique de la Défense in Vincennes.
L’événement HistoParty Fête cartographique Rochefort a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme Rochefort Océan