Historia Cité Visite mystère, une grande première ! Périgueux
Historia Cité Visite mystère, une grande première ! Périgueux samedi 18 avril 2026.
Historia Cité Visite mystère, une grande première !
Place du Coderc Périgueux Dordogne
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Laissez-vous séduire et guider par un parcours inédit et insolite à découvrir au fil des escales dans des lieux secrets et exceptionnels ouverts grâce à la bienveillance des propriétaires. Des pans d’histoire inédits , des personnages reprennent vie avec des pages d’histoire contées, vous surprennent et vous étonnent …. Des secrets d’alcôves vous attendent. des sculptures énigmatiques vous côtoient … Le charme de l’inconnu se dévoile peu à peu et vous envoûte !!
Les mystères du patrimoine se révèlent au fil d’une balade partagée au coeur du secteur sauvegardé …
Final convivial dans un lieu historique
Rendez-Vous Place du Coderc
Chiens non admis.
Heure 14h30
Tarif unique 10€ (places limitées sur inscription), carte bancaire non acceptée
Informations et réservations 06 75 87 02 48 .
Place du Coderc Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 87 02 48
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English : Historia Cité Visite mystère, une grande première !
L’événement Historia Cité Visite mystère, une grande première ! Périgueux a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Communal de Périgueux