Historia Cité Visite mystère, une grande première !

Place du Coderc Périgueux Dordogne

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Laissez-vous séduire et guider par un parcours inédit et insolite à découvrir au fil des escales dans des lieux secrets et exceptionnels ouverts grâce à la bienveillance des propriétaires. Des pans d’histoire inédits , des personnages reprennent vie avec des pages d’histoire contées, vous surprennent et vous étonnent …. Des secrets d’alcôves vous attendent. des sculptures énigmatiques vous côtoient … Le charme de l’inconnu se dévoile peu à peu et vous envoûte !!

Les mystères du patrimoine se révèlent au fil d’une balade partagée au coeur du secteur sauvegardé …

Final convivial dans un lieu historique

Rendez-Vous Place du Coderc

Chiens non admis.

Heure 14h30

Tarif unique 10€ (places limitées sur inscription), carte bancaire non acceptée

Informations et réservations 06 75 87 02 48 .

Place du Coderc Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 87 02 48

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English : Historia Cité Visite mystère, une grande première !

L’événement Historia Cité Visite mystère, une grande première ! Périgueux a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Communal de Périgueux