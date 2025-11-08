Historia’Cité De Lafayette à Carnot un parcours patrimonial inédit à Périgueux Devant la Crèche des Arènes Périgueux

Historia’Cité De Lafayette à Carnot un parcours patrimonial inédit à Périgueux

Devant la Crèche des Arènes 34 Rue de Strasbourg Périgueux Dordogne

Tranches de vie riches en histoire dans des rues inaugurées au 19ème siècle hors les murs, où

A l’Ouest tout est renouveau !

Des anciennes entreprises oubliées, comme celle de ciment, de métallurgie… la première école de dessin, des transformations urbanistique depuis l’ancien couvent des Ursulines avec sa mouvance dans le square Jaurès.., se révèlent..

Découverte de pépites patrimoniales architecturales en levant-les yeux au cours de la balade commentée jusque dans la rue à la gloire du Président Sadi Carnot..

Présentations iconographiques autour d’un final convivial.

Chaussures plates conseillées. Chiens non admis.

Tarif unique 10€ (places limitées sur inscription), carte bancaire non acceptée

Informations et réservation 06 75 87 02 48 .

Devant la Crèche des Arènes 34 Rue de Strasbourg Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 87 02 48 martinebalout@gmail.com

