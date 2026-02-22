Historia’Cité DEMEURES INSOLITES RICHES EN HISTOIRE Devant la les lettres PERIGUEUX Périgueux
Historia’Cité DEMEURES INSOLITES RICHES EN HISTOIRE Devant la les lettres PERIGUEUX Périgueux samedi 14 mars 2026.
Historia’Cité DEMEURES INSOLITES RICHES EN HISTOIRE
Devant la les lettres PERIGUEUX Boulevard Montaigne Périgueux Dordogne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Les faces cachées étonnantes de propriétés privées se dévoilent grâce à la complicité des propriétaires avec des accès exceptionnels. Un éventail de logis qui ont traversé les ans et évolué dans le temps se racontent à travers leurs différentes occupations.
Un voyage à travers plusieurs époques pour éveiller la curiosité du public et montrer un autre visage de Périgueux hors des sentiers battus. Evocation de marchands, négociants juristes, écrivains qui ont laissé leur empreinte tels Montaigne, Eugène Leroy, et bien d’autres à découvrir.. top secret!
Final convivial dans un lieu historique
Rendez-Vous Boulevard Montaigne face à la rue de la République devant la signalétique touristique de Périgueux
Chiens non admis. .
Devant la les lettres PERIGUEUX Boulevard Montaigne Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 87 02 48 martinebalout@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Historia’Cité DEMEURES INSOLITES RICHES EN HISTOIRE
L’événement Historia’Cité DEMEURES INSOLITES RICHES EN HISTOIRE Périgueux a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Communal de Périgueux