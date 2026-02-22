Historia’Cité DEMEURES INSOLITES RICHES EN HISTOIRE Devant la les lettres PERIGUEUX Périgueux

Historia’Cité DEMEURES INSOLITES RICHES EN HISTOIRE

Boulevard Montaigne Périgueux Dordogne

2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Les faces cachées étonnantes de propriétés privées se dévoilent grâce à la complicité des propriétaires avec des accès exceptionnels. Un éventail de logis qui ont traversé les ans et évolué dans le temps se racontent à travers leurs différentes occupations.

Un voyage à travers plusieurs époques pour éveiller la curiosité du public et montrer un autre visage de Périgueux hors des sentiers battus. Evocation de marchands, négociants juristes, écrivains qui ont laissé leur empreinte tels Montaigne, Eugène Leroy, et bien d’autres à découvrir.. top secret!

Final convivial dans un lieu historique

Rendez-Vous Boulevard Montaigne face à la rue de la République devant la signalétique touristique de Périgueux

Devant la les lettres PERIGUEUX Boulevard Montaigne Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

