Historia’Cité LA RUE SAINT-FRONT, SECRETS D’HISTOIRE Devant la statue de Montaigne Périgueux

Historia’Cité LA RUE SAINT-FRONT, SECRETS D’HISTOIRE

Devant la statue de Montaigne Allée de Tourny Périgueux Dordogne

Un parcours inédit pour connaître l’origine de cette nouvelle rue ouverte en 1861, dont le tracé d’après le plan de l’architecte Cruveihlier a bouleversé le paysage urbain. Une scission dans le tissus médiéval entraînant une destruction d’environ soixante immeubles dont la place du Marché au Bois est issue, où devait s’installer une halle aux grains…Entre 1909 et 1920, la Ligue de la Libre Pensée veut la débaptiser au profit de Francisco Ferer, héros espagnol …

Evocation et découverte d’hôtels particuliers de familles très importantes souvent ouvliées et révélées par des études d’archives comme les Grassé, Lacrousille, Tricard de Rognac, Saint-Aulaire, Sanzillon, Taillefer … des accès privés….

Présentations iconographiques autour d’un final convivial dans un lieu insolite.

Rendez-Vous Devant la statue de Montaigne sur les Allées de Tourny.

