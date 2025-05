Historia’Cité Le hameau des Mondoux » dans le quartier Saint-Georges – Rampe de la Place Faidherbe Périgueux, 14 juin 2025 14:30, Périgueux.

Dordogne

Historia’Cité Le hameau des Mondoux » dans le quartier Saint-Georges Rampe de la Place Faidherbe Place Faidherbe Périgueux Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 14:30:00

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-14

Situé sur la rive gauche de l’Isle entre le pont des Barris, le moulin de Bernabé et la guinguette de Barnabé dans le faubourg Est de la ville, sur les terres agricoles de la paroisse de Saint-Georges. Un quartier autrefois de pâturages, de terres à céréales, de vignes et de maraîchers où l’air semblait plus doux ! Evocation de l’ancienne Perlerie transformée en prison, de la chiffonnerie Breton, des fêtes de la Saint-Jean et de l’Horticulture, du beau champs de coqueliquots au milieu de fermes .. Une riche histoire, haute en couleurs ! . Final convivial dans un lieu emblématique autour d’iconographies inédites.

Rendez-vous Rampe de la Place Faidherbe, face à la rue des Prés

Chiens non admis.

Heure 14h30

Tarif unique 10€ (places limitées sur inscription), carte bancaire non acceptée

Informations et réservations 06 75 87 02 48 .

Rampe de la Place Faidherbe Place Faidherbe

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 87 02 48 martinebalout@gmail.com

English : Historia’Cité Le hameau des Mondoux » dans le quartier Saint-Georges

German : Historia’Cité Le hameau des Mondoux » dans le quartier Saint-Georges

Italiano :

Espanol : Historia’Cité Le hameau des Mondoux » dans le quartier Saint-Georges

L’événement Historia’Cité Le hameau des Mondoux » dans le quartier Saint-Georges Périgueux a été mis à jour le 2025-05-26 par OT Communal de Périgueux