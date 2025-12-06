Historia’Cité LE QUARTIER TAILLER ET SES MYSTERES Parvis de la tour Mataguerre Périgueux

Historia’Cité LE QUARTIER TAILLER ET SES MYSTERES

Parvis de la tour Mataguerre 26 place Francheville Périgueux Dordogne

Ancien secteur de gué entre la rue Taillefer et les fortifications adjacentes Une riche histoire …

La salle fortifiée des Comtes du Périgord, la Confrérie de Saint-Jean-Baptiste, une porte emblématique qui permettait de rejoindre directement la Cité et servit pour les armoiries de la ville , incluse dans une citadelle construite par Turenne.

Evocation de la venue du duc et de la duchesse de Nemours, de la maison natale du ministre Bertin

le couvent des Dames de la Foi … des hommes célèbres comme Fulbert Dumonteil, André Saigne au coeur des architectures de pierre, les commerces et hostelleries d’antan !…..des passages secrets ….

Présentations iconographiques autour d’un final convivial.

Rendez-Vous Parvis Mataguerre, devant la Tour

Chiens non admis.

Heure 14h30

Tarif unique 10€ (places limitées sur inscription), carte bancaire non acceptée

Réservation 06 75 87 02 48 .

+33 6 75 87 02 48 martinebalout@gmail.com

