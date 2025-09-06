Historia’Cité Les secrets de Sallegourde au Gour-de-l’Arche Face à l’entrée de la grille du Moulin Périgueux

Face à l'entrée de la grille du Moulin Chemin de Saltgourde Périgueux

Entre moulin, château, ferme modèle, histoires de familles, d’hommes et tranches de vie. Parcours bucolique insolite en dialogue avec la nature et l’architecture le long du chemin de halage. Accès exceptionnel au moulin, évocation du pas du Roy et des transformations des lieux au cours des ans. Le 20 avril 1475, le puissant marchand drapier de Périgueux, Arnaud Géraud, dit de Golce, s’ennoblit en achetant la borie de Sallegourde et en fait hommage à François de Bourdeilles. En 1523, le moulin appartient à damoiselle Jehanne Arnaut de Golce. Elle le cède par son testament du 5 mars 1555 à son fils Bertrand de Mackanam. Dans cet acte, il est fait mention de moulins et pêcheries »… révélations, avec le propriétaire des lieux, Mr Dupuy. Final amical historique près du Golf et présentation d’iconographies inédites.

RDV Face à l’entrée de la grille du Moulin chemin de Sallegourde .

martinebalout@gmail.com

