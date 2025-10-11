Historia’Cité Saint-Silain et ses mystères, enquête insolite Périgueux

Historia’Cité Saint-Silain et ses mystères, enquête insolite Périgueux samedi 11 octobre 2025.

Historia’Cité Saint-Silain et ses mystères, enquête insolite

Place de l’Ancien Hôtel de Ville Périgueux Dordogne

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Dans le dédales des ruelles médiévales à la rencontre des origines de Saint-Silain, compagnon légendaire de Saint-Front,musicien bateleur et jongleur dont le vitrail du 15ème siècle subsiste au Musée d’Art et d’Archéologie.

Il donna son nom à un secteur de gué au Moyen-Age, devenu un quartier entre l’ancien rempart au nord et le consulat au sud, à une paroisse, une église, un hôpital, un cimetière, une tour, une porte, une place, une rue, une confrérie, une chorale !!! ….Des découvertes surprenantes avec des accès à des lieux privés. Présentation des mutations urbanistiques au cours des différentes époques

Final convivial dans un lieu atypique chargé en d’histoire.

Chaussures plates conseillées. Chiens non admis.

Tarif unique 10€ (places limitées sur inscription), carte bancaire non acceptée

Informations et réservation 06 75 87 02 48 .

Place de l’Ancien Hôtel de Ville Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 87 02 48 martinebalout@gmail.com

English : Historia’Cité Saint-Silain et ses mystères, enquête insolite

German : Historia’Cité Saint-Silain et ses mystères, enquête insolite

Italiano :

Espanol : Historia’Cité Saint-Silain et ses mystères, enquête insolite

L’événement Historia’Cité Saint-Silain et ses mystères, enquête insolite Périgueux a été mis à jour le 2025-09-09 par OT Communal de Périgueux