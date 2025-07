Historial 279 SERIOUS GAME Châteaudun

Historial 279 SERIOUS GAME Châteaudun samedi 9 août 2025.

Historial 279 SERIOUS GAME

Aérodrome de Châteaudun, Route d’Orléans Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09 13:30:00

fin : 2025-08-09 17:30:00

Date(s) :

2025-08-09

L’ombre d’une arme secrète plane sur le Débarquement.

Infiltrez la base de Châteaudun en tant que jeune résistant, récupérez

des documents classés top secret et sabotez un appareil ennemi avant

qu’il ne soit trop tard.

Enquête, infiltration, sabotage… L’Histoire est entre vos mains !

Pour les enfants avec leurs

parents ou grands-parents. Une expérience unique

dans un lieu insolite. Apprenez en vous amusant . 7 .

Aérodrome de Châteaudun, Route d’Orléans Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 98 38 29 02

English :

The shadow of a secret weapon hangs over the D-Day landings.

German :

Der Schatten einer Geheimwaffe liegt über der Landung der Alliierten in der Normandie.

Italiano :

L’ombra di un’arma segreta incombe sugli sbarchi del D-Day.

Espanol :

La sombra de un arma secreta planea sobre el desembarco del Día D.

L’événement Historial 279 SERIOUS GAME Châteaudun a été mis à jour le 2025-07-20 par OT CHATEAUDUN