Historial des tout-petits (3-6 ans)

Historial Jeanne d’Arc 7 Rue Saint-Romain Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-28 11:00:00

Date(s) :

2026-02-21 2026-02-28

De l’univers des contes au récit d’une des plus impressionnante épopée de l’Histoire, il n’y a qu’un pas ! Au cours de cette activité, les enfants découvrent l’histoire de Jeanne d’Arc au fil d’un récit spécialement imaginé pour eux. De salle en salle, c’est grâce à plusieurs jeux de manipulation ou d’observation que les tout-petits, sous le regard des parents, s’initient à l’histoire en s’amusant !

Sur réservation .

Historial Jeanne d’Arc 7 Rue Saint-Romain Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 52 48 00 reservation@rnsm.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Historial des tout-petits (3-6 ans)

L’événement Historial des tout-petits (3-6 ans) Rouen a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de tourisme Rouen tourisme