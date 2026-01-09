Historiettes Bibliothèque Antipode Rennes
Historiettes Bibliothèque Antipode Rennes samedi 17 janvier 2026.
Historiettes Bibliothèque Antipode Rennes 17 janvier et 14 février Ille-et-Vilaine
dans la limite des places disponibles
Lectures pour la petite enfance, par les bibliothécaires
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-17T10:30:00.000+01:00
Fin : 2026-02-14T11:00:00.000+01:00
1
http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 70
Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.antipode@ville-rennes.fr 02 23 62 26 70