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Historiettes Bibliothèque Antipode Rennes

Historiettes Bibliothèque Antipode Rennes

Historiettes Bibliothèque Antipode Rennes samedi 11 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque Antipode

Adresse : 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Historiettes Bibliothèque Antipode Rennes 11 avril et 23 mai Ille-et-Vilaine

Lectures pour les 0-3 ans

Lectures pour la petite enfance, par les bibliothécaires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-11T10:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-23T11:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.antipode@ville-rennes.fr 02 23 62 26 70


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