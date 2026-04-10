Historiettes Bibliothèque Antipode Rennes 11 avril et 23 mai Ille-et-Vilaine

Lectures pour les 0-3 ans

Lectures pour la petite enfance, par les bibliothécaires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-11T10:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-23T11:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.antipode@ville-rennes.fr 02 23 62 26 70



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