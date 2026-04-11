Historiettes Bibliothèque Antipode Rennes
Historiettes Bibliothèque Antipode Rennes samedi 11 avril 2026.
Historiettes Bibliothèque Antipode Rennes 11 avril et 23 mai
Lectures pour les 0-3 ans
Lectures pour la petite enfance, par les bibliothécaires
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-11T10:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-23T11:00:00.000+02:00
1
http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.antipode@ville-rennes.fr 02 23 62 26 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Des Souris dans le Jambon Association du Bourg L’Evêque Rennes 11 avril 2026
- CUTICLES + FOLINA E VILI + 178° La ferme de Quincé Rennes 11 avril 2026
- Des Souris dans le Jambon Association du Bourg L’Evêque Rennes 11 avril 2026
- Match d’improvisation théâtrale Maison de quartier La Bellangerais Rennes 11 avril 2026
- MATCH D’IMPROVISATION Les Caucus t’adors VS les Sorties de Route Maison de quartier La Bellangerais Rennes 11 avril 2026