Historiettes et Cabanette bébés lecteurs La Cabane du Lac Châtellerault

Historiettes et Cabanette bébés lecteurs

La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21 2026-01-28

.

La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 80 lacabanedulac@grand-chatellerault.fr

English : Historiettes et Cabanette bébés lecteurs

German : Historiettes et Cabanette bébés lecteurs

Italiano :

Espanol : Historiettes et Cabanette bébés lecteurs

L’événement Historiettes et Cabanette bébés lecteurs Châtellerault a été mis à jour le 2025-11-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne