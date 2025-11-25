Historiettes et Cabanette bébés lecteurs La Cabane du Lac Châtellerault
Historiettes et Cabanette bébés lecteurs La Cabane du Lac Châtellerault mercredi 21 janvier 2026.
Historiettes et Cabanette bébés lecteurs
La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21
fin : 2026-01-21
Date(s) :
2026-01-21 2026-01-28
.
La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 80 lacabanedulac@grand-chatellerault.fr
English : Historiettes et Cabanette bébés lecteurs
German : Historiettes et Cabanette bébés lecteurs
Italiano :
Espanol : Historiettes et Cabanette bébés lecteurs
L’événement Historiettes et Cabanette bébés lecteurs Châtellerault a été mis à jour le 2025-11-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne