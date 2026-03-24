Historiettes et Cabanette bébés lecteurs La Cabane du Lac Châtellerault

Historiettes et Cabanette bébés lecteurs 35 rue Aliénor d'Aquitaine Châtellerault 2026-05-13

Historiettes et Cabanette bébés lecteurs La Cabane du Lac Châtellerault mercredi 13 mai 2026.

Historiettes et Cabanette bébés lecteurs

La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-20

Date(s) :
2026-05-13 2026-05-20

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La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 80  lacabanedulac@grand-chatellerault.fr

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L’événement Historiettes et Cabanette bébés lecteurs Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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