Historiettes et Cabanette bébés lecteurs La Cabane du Lac Châtellerault
Historiettes et Cabanette bébés lecteurs La Cabane du Lac Châtellerault mercredi 13 mai 2026.
Historiettes et Cabanette bébés lecteurs
La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-13 2026-05-20
.
La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 80 lacabanedulac@grand-chatellerault.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Historiettes et Cabanette bébés lecteurs
L’événement Historiettes et Cabanette bébés lecteurs Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne