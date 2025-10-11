History Battle Appolo Théâtre Paris

History Battle Appolo Théâtre Paris samedi 11 octobre 2025.

On dit que l’Histoire est écrite par les vainqueurs : ce soir, cher public c’est à vous de choisir qui restera dans l’Histoire.

Nous sommes en 2150. Pour libérer un peu de place dans son serveur central, une Intelligence Artificielle toute-puissante a décidé de faire le ménage : effacer la moitié des personnages historiques.

Pourquoi eux ? Parce qu’avec leur égo surdimensionné, ça libère direct quelques téraoctets !

Résultat : Cléopâtre, Jeanne d’Arc, Che Guevara, Simone Veil, Dalaï Lama, Marie Curie et plein d’autres… se retrouvent sur scène pour une dernière joute verbale.

Leur objectif ? Rayer leur adversaire de notre mémoire collective à coups de punchlines bien senties.

Bienvenue dans History Battle !

Un nouveau concept de spectacle où les grandes figures du passé (et quelques intrus du présent) s’affrontent armés de vannes, de rimes et de style.

Du samedi 11 octobre 2025 au samedi 27 décembre 2025 :

samedi

de 18h00 à 19h15

payant Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Appolo Théâtre 18 rue du faubourg du Temple 75011 Paris

