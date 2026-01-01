Hit Hip Hop Classic Parade Foyer rural Bourogne

Hit Hip Hop Classic Parade

Foyer rural 3 Rue Valbert Bourogne Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 11:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

C’est une boum, c’est un bal, c’est un hit-parade pour petits et grands. Une grande fête où l’on danse, casque sur les oreilles, guidé par 2 danseurs, sur des tubes de la musique classique, opératique, pop, rap ou disco ! Une playlist composée de Bach, Bizet, Claude François, Village People, Fairuz… Des chanteurs modernes ont repris à leur sauce des morceaux classiques connus. Eh oui, peu de gens le savent, mais la bande des 6 moustachus du Peuple du Village a composé Go West à partir du Canon de Pachelbel. Tour à tour, les enfants de 7 à 107 ans traverseront l’opéra Carmen, la bande-originale du film Saturday Night Fever… on n’est même pas à l’abri de danser une bourrée bretonne-autrichienne-libanaise.

Sur réservation .

Foyer rural 3 Rue Valbert Bourogne 90140 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Hit Hip Hop Classic Parade

L’événement Hit Hip Hop Classic Parade Bourogne a été mis à jour le 2026-01-15 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)