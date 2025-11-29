Hit Hip-Hop Classic Parade Charleville-Mézières

Hit Hip-Hop Classic Parade

Gymnase Maryse Bastié Rue Maryse Bastié Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

C’est une boum, c’est un bal, c’est un hit-parade pour petits et grands.Hit Hip Pop Classic Parade est un spectacle participatif, une grande fête où l’on danse, casque sur les oreilles, guidé par deux danseurs, sur des tubes de la musique classique, opératique, pop, rap ou disco.Sur une playlist composée de Bach, Bizet, Claude François, Fairuz… laissez tomber les clichés sur la grande musique et venez vous déhancher sur La Lettre à Élise remixée par le rappeur américain Nas !Billetterie

.

Gymnase Maryse Bastié Rue Maryse Bastié Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 52

English :

Hit Hip Pop Classic Parade is a participatory show, a big party where you dance, headphones on, guided by two dancers, to hits from classical, operatic, pop, rap and disco music.With a playlist featuring Bach, Bizet, Claude François, Fairuz? forget the clichés of great music and get your groove on to La Lettre à Élise remixed by American rapper Nas!

German :

Hit Hip Pop Classic Parade ist ein Mitmachspektakel, eine große Party, bei der man mit Kopfhörern auf den Ohren und unter Anleitung von zwei Tänzern zu Hits aus Klassik, Oper, Pop, Rap oder Disco tanzt.Auf einer Playlist mit Stücken von Bach, Bizet, Claude François, Fairuz? lassen Sie alle Klischees über große Musik fallen und schwingen Sie Ihre Hüften zu La Lettre à Élise im Remix des amerikanischen Rappers Nas!Kartenverkauf

Italiano :

Hit Hip Pop Classic Parade è uno spettacolo partecipativo, una grande festa in cui si balla, con le cuffie in testa, guidati da due ballerini, su successi di musica classica, opera, pop, rap e disco.Con una playlist che comprende Bach, Bizet, Claude François, Fairuz, dimenticate i luoghi comuni sulla grande musica e venite a ballare La Lettre à Élise remixata dal rapper americano Nas!

Espanol :

Hit Hip Pop Classic Parade es un espectáculo participativo, una gran fiesta en la que se baila, con los auriculares puestos y guiado por dos bailarines, al ritmo de éxitos de la música clásica, la ópera, el pop, el rap y la música disco.Con una lista de canciones que incluye Bach, Bizet, Claude François, Fairuz… olvídese de los tópicos sobre la gran música y venga a contonearse con La Lettre à Élise remezclada por el rapero estadounidense Nas

L’événement Hit Hip-Hop Classic Parade Charleville-Mézières a été mis à jour le 2025-11-24 par Ardennes Tourisme