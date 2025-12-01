Hit Hip Pop Classic Parade David Rolland Rouen
Hit Hip Pop Classic Parade David Rolland Rouen samedi 13 décembre 2025.
Hit Hip Pop Classic Parade David Rolland
186 Rue Martainville Rouen Seine-Maritime
Début : 2025-12-13 16:00:00
fin : 2025-12-13 17:00:00
2025-12-13
Spectacle participatif et audio-guidé mêlant classiques et musiques populaires où le public devient acteur des festivités. Une expérience immersive qui reflète l’esprit de collaboration et d’ouverture culturelle que l’Historial cultive depuis 10 ans. .
186 Rue Martainville Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
