Hit Hip Pop Classic Parade – David Rolland – Spectacle d’ouverture de Mixt Mixt Nantes vendredi 26 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-26 19:00 – 20:00

Gratuit : non 6 € à 20 € 6 € à 20 € Billetterie à partir du 12 novembre 2025 à 9h sur mixt.fr Tout public, En famille, Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Danse/musique C’est une boum, c’est un bal, c’est un hit-parade pour petits et grands. Une fête familiale où l’on danse, casque sur les oreilles, guidé par deux danseurs, sur des tubes de la musique d’opéra, classique, pop, rap ou disco !Une playlist composée de Bach, de Bizet, de Claude François, des Village People ou de la chanteuse libanaise Fairuz ? On le sait peu, mais quelques artistes modernes ont repris, selon leur style, des morceaux de musique classique. Sur chaque extrait musical, à partir d’indications délivrées dans un casque audio ou en suivant les propositions de deux danseurs, les enfants de tous âges sont invités à danser (ou pas) sur l’opéra Carmen, sur la bande originale du film Saturday Night Fever, ou sur La Lettre à Élise remixée par le rappeur Nas. C’est encore Noël ! Faites vos jeux ! Entrez dans la danse ! Interprétation : Anne Reymann et David RollandAccueil du public, régie son : Coralie Bougier / Léa Cakaj / Sandra Ribeill Tout public à partir de 7 ans Durée : 55 min. Représentations dans la salle nova de Mixt :vendredi 26 décembre 2025 à 19hsamedi 27 décembre 2025 à 16h

Mixt Nantes 44000

https://mixt.fr