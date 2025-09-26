Hit Hip Pop Classic Parade Festival Mosaïque Saint-Leu-d’Esserent
Hit Hip Pop Classic Parade Festival Mosaïque
Place de la Mairie Saint-Leu-d’Esserent Oise
Début : 2025-09-26 19:00:00
fin : 2025-09-26 20:00:00
2025-09-26 2025-09-27
Spectacle | Danse et musique
Compagnie David Rolland Chorégraphies
En solo, en duo, en famille ou entre ami·e·s, entrez dans la danse?!
Cette grande boum collective et participative vous fait revivre des tubes de la musique classique, opératique, pop, rap ou disco. Guidé·e par un casque et par les mouvements des deux artistes sur scène, vous interprétez des chorégraphies originales et étonnantes.
Rejoignez la piste pour un véritable moment d’harmonie?!
Place de la Mairie Saint-Leu-d’Esserent 60340 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com
English :
Show | Dance and music
Compagnie David Rolland Choreography
Solo, duo, with family or friends, join in the dance!
Guided by headphones and the movements of the two artists on stage, you’ll perform original and surprising choreographies.
Free
German :
Aufführung | Tanz und Musik
Compagnie David Rolland Choreographien
Ob als Solist, im Duett, mit der Familie oder mit Freunden, kommen Sie in den Tanz!
Sie werden über Kopfhörer und durch die Bewegungen der beiden Künstler auf der Bühne geführt und führen originelle und überraschende Choreographien auf.
Kostenlos
Italiano :
Spettacolo | Danza e musica
Compagnie David Rolland Coreografia
Che siate un solista, un duetto, una famiglia o un gruppo di amici, unitevi alla danza!
Guidati dalle cuffie e dai movimenti dei due artisti in scena, vi esibirete in coreografie originali e sorprendenti.
Gratuito
Espanol :
Espectáculo | Danza y música
Compagnie David Rolland Coreografía
Ya seas solista, dúo, familia o grupo de amigos, ¡únete al baile!
Guiados por los auriculares y los movimientos de los dos artistas en escena, interpretarán coreografías originales y sorprendentes.
Gratis
