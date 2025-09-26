Hit Hip Pop Clas­sic Parade Festival Mosaïque Saint-Leu-d’Esserent

Hit Hip Pop Clas­sic Parade Festival Mosaïque

Place de la Mairie Saint-Leu-d’Esserent Oise

Début : 2025-09-26 19:00:00

fin : 2025-09-26 20:00:00

2025-09-26 2025-09-27

En solo, en duo, en famille ou entre ami·e·s, entrez dans la danse?!

Cette grande boum collec­tive et parti­ci­pa­tive vous fait revivre des tubes de la musique clas­sique, opéra­tique, pop, rap ou disco. Guidé·e par un casque et par les mouve­ments des deux artistes sur scène, vous inter­pré­tez des choré­gra­phies origi­nales et éton­nantes.

Rejoi­gnez la piste pour un véri­table moment d’har­mo­nie?!

Place de la Mairie Saint-Leu-d’Esserent 60340 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com

English :

Show | Dance and music

Compagnie David Rolland Choreography

Solo, duo, with family or friends, join in the dance!

Guided by headphones and the movements of the two artists on stage, you’ll perform original and surprising choreographies.

Free

German :

Aufführung | Tanz und Musik

Compagnie David Rolland Choreographien

Ob als Solist, im Duett, mit der Familie oder mit Freunden, kommen Sie in den Tanz!

Sie werden über Kopfhörer und durch die Bewegungen der beiden Künstler auf der Bühne geführt und führen originelle und überraschende Choreographien auf.

Kostenlos

Italiano :

Spettacolo | Danza e musica

Compagnie David Rolland Coreografia

Che siate un solista, un duetto, una famiglia o un gruppo di amici, unitevi alla danza!

Guidati dalle cuffie e dai movimenti dei due artisti in scena, vi esibirete in coreografie originali e sorprendenti.

Gratuito

Espanol :

Espectáculo | Danza y música

Compagnie David Rolland Coreografía

Ya seas solista, dúo, familia o grupo de amigos, ¡únete al baile!

Guiados por los auriculares y los movimientos de los dos artistas en escena, interpretarán coreografías originales y sorprendentes.

Gratis

