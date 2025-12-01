HIT HIT HIT HOURRA ! Salle des fêtes Commer

HIT HIT HIT HOURRA !

Début : 2025-12-21 15:00:00

fin : 2025-12-21

2025-12-21

Le groupe vocal Tout Fa Pour Fa présente son concert événement à Commer.

De l’émotion, du rire et le plaisir de chanter ensemble Hit Hit Hit Hourra ! , c’est un peu comme prendre une machine à remonter le temps qui vous propulse dans un tourbillon de mélodies cultes. Des classiques intemporels aux hits les plus récents, en passant par quelques pépites oubliées, Tout Fa pour Fa (42 trublions de la voix et 1 chef de chœur/pianiste) vous embarque pour un voyage musical avec une irrépressible envie de chanter à tue-tête.

En 1re partie Les enfants de l’accueil de loisirs de Commer chantent Noël. .

Vocal group Tout Fa Pour Fa presents its concert event in Commer.

