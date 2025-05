Hit Me Baby One More Jam ! 3 matchs de Roller Derby F+ – Complexe Sportif du Croissant Nantes, 18 mai 2025 10:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-18 10:00 – 18:00

Gratuit : non Prix libre sur place Tout public

Roller Derby Nantes Atlantique présente …???????????? HIT ME BABY ONE MORE JAM — ÉVÉNEMENT ROLLER DERBY F+ ????????????????? Prêt·e à faire un bond dans le temps direction les années 2000 ?!Le dimanche 18 mai 2025, les Titanesques (Nantes RDNA) invitent les starz du jour pour leur tout premier invitational :????°??° ?? ? ??.? Les Missfeets (Le Mans) ????°??° ?? ? ??.?????°??° ?? ? ??.? et Les Lutèce Destroyeuses (Paris) ????°??° ?? ? ??.?????? Illustration : Kraime ([https://www.instagram.com/kraime](https://www.instagram.com/kraime)_) qu’on kraime fort (??•?•?)?????? Où ça ? : Gymnase du Croissant, 29 Rue du Croissant, 44300 Nantes.???? Bonus : paillettes, meilleurs hits des années 2000, et posters de Billy Crawford.

Complexe Sportif du Croissant Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 52 09 21