Hitchcock et la psychanalyse Théâtre du Têtard Marseille 5e Arrondissement

Hitchcock et la psychanalyse

Dimanche 21 décembre 2025. Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Bienvenue dans le monde mystérieux de l’âme humaine brillamment représentées par le maître du suspense dans plus de 50 films.

Catherina Kiss est psychiatre et psychanalyste à Marseille. Lors de ses conférences elle évoque, à travers des extraits de textes

Dans son film La maison du Dr Edwardes, Hitchcock illustre avec génie les ténèbres de l’humain, faisant référence à Shakespeare qui dit

La faute n’en est pas à nos étoiles elle est en nous-même.







Si cela est vrai, alors cette faute réside dans l’âme humaine.

Voilà comment il énonce le sujet au début du film

Notre histoire a pour objet la psychanalyse, méthode par laquelle la science moderne traite les problèmes psychologiques des patients. L’analyse se contente d’inciter le patient de parler de ses problèmes cachés afin d’ouvrir les portes jusque-là fermées de son esprit. Une fois que les complexes qui troublaient le patient sont dévoilés et interprétés, la maladie et la confusion disparaissent et les démons de la déraison sont enfin chassés de l’âme.







Cette conférence décryptera la vision d’Hitchcock qui disait que les oiseaux expriment ce dont la nature est capable. Et qu’elle peut être terriblement brutale quand on joue avec. Vous plongerez dans Psychose (1960) qui vous emmène sur les routes dangereuses de la folie, dans Sueurs froides (1968) sur celle des phobies, dans Fenêtre sur cours (1954) des suspicions etc. .

English :

Welcome to the mysterious world of the human soul, brilliantly portrayed by the master of suspense in over 50 films.

Catherina Kiss is a psychiatrist and psychoanalyst based in Marseille. In her lectures, she evokes, through extracts from texts

